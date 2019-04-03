На Среднем Урале стартуют рейды ГИБДД по выявлению любителей тонировки

18:00 | 5.04.2019

фото: autopravovik.ru

В Свердловской области начались рейды ГИБДД по пресечению нарушений правил тонировки автомобилей и использования нечитаемых номерных знаков. За несколько часов в Екатеринбурге к административной ответственности уже привлечены 283 водителя.



«С сегодняшнего дня в регионе проходят масштабные рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с нанесенной на стекла пленкой, ограничивающей обзор с места водителя, а также особое внимание привлечено к тем водителям, кто выезжает на дорогу с нечитаемыми государственными номерами», - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Напомним, что номера являются нечитаемыми в случае, если с расстояния в 20 метров невозможно обеспечить прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр государственного регистрационного знака. В светлое время суток должны читаться все буквы и цифры передних и задних номеров. За нарушение грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.