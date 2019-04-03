В воскресенье на Плотинке будет работать передвижная лаборатория тестирования на ВИЧ

16:59 | 5.04.2019

фото: zozh74.ru

7 апреля, во Всемирный день здоровья, на площади Труда и в Историческом сквере Екатеринбурга пройдут тематические мероприятия. Так, на Плотинке будет работать передвижная лаборатория по экспресс-тестированию на ВИЧ и СПИД. Все желающие смогут поучаствовать в оздоровительном мастер-классе по северной ходьбе, оказанию первой медицинской помощи и других акциях.



Мероприятия состоятся с 12:00 до 16:00. Их посетят сотрудники медучреждений, активисты общественных и благотворительных движений, спортсмены.