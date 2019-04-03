16:37 | 5.04.2019

В Свердловской области продлено предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продлятся до вечера понедельника, 8 апреля. Прежнее предупреждение действовало до вечера 5 апреля.



«С 20 часов 5 апреля до 20 часов 8 апреля на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 8 апреля», - сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Отметим также, что завтра, 6 апреля, на территории региона не ожидается существенных осадков. 7 апреля - местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.