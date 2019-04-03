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13:56 | 5.04.2019

ЦВО нарушил технологию разгрузки техники на площади Советской Армии

Сегодня, 5 апреля, глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с военным комендантом города Екатеринбурга подполковником Михаилом Виль, чтобы обсудить ситуацию с размещением техники на площади Советской Армии, где была повреждена тротуарная плитка. Выяснилось, что техника действительно доставлялась на площадь на тралах, однако сотрудники технического управления ЦВО нарушили технологию разгрузки.

«Боевая техника должна была съехать с аппарелей трапа точно в месте установки. И если ее необходимо было переставить (а радиус разворота у военной техники большой), то она должна была заехать обратно на трап и подвезена на трале к нужной точке размещения», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Военный комендант Екатеринбурга Михаил Виль сообщил, что виновные сотрудники уже наказаны. Кроме того, в мэрии заявили, что будут приняты меры по восстановлению элементов благоустройства площади.

«И город, и ЦВО заинтересованы в том, чтобы при проведении таких мероприятий благоустройство города не страдало. Поэтому сегодня мы выработали общие подходы к участию военной техники в городских мероприятиях, в том числе во время предстоящего парада войск и предшествующих ему ночных репетиций. В частности, решили закупить дополнительные ленты у РТИ – отрезки из резины, которые подкладываются под всю длину гусениц, во время их разгрузки с тралов. Также обсудили схему разгрузки бронетехники во время парада – и многое другое», – сказал по итогам встречи Александр Высокинский.

Напомним, накануне в администрации уральской столицы пожаловались на военную технику без специальных резиновых «башмаков», которая испортила тротуарную плитку на площади Советской Армии. Фотографии в соцсетях разместила советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка. В пресс-службе Центрального военного округа факт повреждения плитки опровергли и сообщили, что техника была доставлена на площадь на специальных тралах.

© «Вечерние Ведомости»

 


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