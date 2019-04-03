Проводится проверка в лицее Каменска-Уральского, где дети получили борщ с упаковкой из-под таблеток

12:49 | 5.04.2019

фото: группа «Подслушано Каменск-Уральский» / «Вконтакте»

Прокуратура проводит проверку по информации о нарушениях организации питания в лицее № 9 в городе Каменске-Уральском.



Ранее в группе «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «Вконтакте» опубликовали фото борща с кусочком блистерной упаковки из-под таблеток. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора намерены проверить в лицее соблюдение требований хранения продуктов и технологию приготовления блюд.



«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана правовая оценка деятельности образовательной организации, а также организации, оказывающей услуги питания в образовательном учреждении», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.