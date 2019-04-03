В Полевском сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину, напавшего на мать с сыном

12:45 | 5.04.2019

В Полевском накануне в обеденное время мужчина лет 30-ти напал на женщину с сыном, и нанес им несколько ножевых ранений. Как стало известно veved.ru из осведомленных источников, нападавший был в медицинской маске и сначала следил за бабушкой, которую хотел ограбить.



Пенсионерка, заметив неладное, направилась в сторону дома, зашла в подъезд, поднялась на лифте и едва успела зайти в квартиру. Мужчина начал стучаться в двери и кричать, на шум вышла женщина-соседка, которая в итоге и стала жертвой нападения. Неадевактный гражданин нанес ей и её сыну несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления.



Пострадавшие госпитализированы, сын женщины находится на искусственной вентиляции легких, его матери сделали операцию.



Сотрудники полиции из отделения уголовного розыска оперативно установили личность нападавшего, и сегодня утром, 5 апреля, он был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия»).



Сам задержанный не смог пояснить причины своего поступка. Известно, что он состоит на учете у психиатра.



В настоящее время сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений. По данным издания, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, учитывая характеристики гражданина.