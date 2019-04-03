Утром в ДТП на улице Красноуфимской пострадали две девушки

12:31 | 5.04.2019

фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром, около 07:30, на улице Красноуфимской в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительной информации, автомобиль «ГАЗ-2107» наехал на двух девушек – 17 и 18 лет, - которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам 48-летнего водителя, при повороте его ослепило солнце.



Пострадавших девушек в результате госпитализировали с ушибами и сотрясением головного мозга. ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП.