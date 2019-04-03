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23:07 | 4.04.2019
Фото: znak.com
Директор "Крик-ТВ" подал заявление в СКР с просьбой расследовать деятельность бывшего замглавы Екатеринбурга Анатолия Гагарина
В своём заявлении Губко написал, что у него «есть реальные основания полагать», что Гагарин использовал свое служебное положение, чтобы влиять на результаты проводимых администрацией города торгов.
В письме к областному СКР Евгений Губко перечисляет закупки, которые выигрывали компании, созданные Гагариным. Например, в 2018 году ГАУ «Информационно-аналитический центр» выиграло контракт на 2,5 млн рублей на анализ социального самочувствия населения — это была закупка у единственного поставщика. В документе также приводятся несколько старых закупок за 2015 год.
Однако известно, что в это время Гагарин не числился ни на одной муниципальной должности. Однако редакция «Крик-ТВ» всё равно считает, что Гагарин мог влиять на проводимые закупки и их результаты.
Напомним, из городской администрации Анатолий Гагарин уволился 19 марта по собственному желанию. Причиной для серьёзного решения стало нарушение законодательства при приёме чиновника на работу. Занимаясь муниципальной службой Гагарин руководил как минимум тремя организациями, которые занимались информационной деятельностью.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил политолога Анатолия Гагарина своим заместителем по внутренней и информационной политике в декабре прошлого года. В марте прокуратура Екатеринбурга выяснила, что назначение прошло с нарушением — Гагарин, устроившись на муниципальную службу, остался учредителем как минимум трех фирм, которые занимались информационной деятельностью. Так как в мэрии Гагарин курировал работу со СМИ, то это могло стать причиной конфликта интересов. Кроме того, должностная инструкция замглавы Екатеринбурга Гагарина не разрабатывалась и не утверждалась, что стало поводом для ещё одной претензии со стороны прокуратуры.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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04.04.2019
23:07 | 4.04.2019
Директор "Крик-ТВ" подал заявление в СКР с просьбой расследовать деятельность бывшего замглавы Екатеринбурга Анатолия Гагарина
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