Новости дня
17:50 | 4.04.2019
Стала известна дата оглашения приговора обвиненным в коррупции свердловским оперативникам
Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, приговор полицейским будет оглашен 8 апреля, начало заседания в 12:00.
Напомним, что государственный обвинитель запросил для Алексея Ворлинского наказание в виде лишения свободы на срок 3,6 года условно, остальным – три года условно. Это дает надежду полагать, что полицейские, которые стали фигурантами крайне неоднозначного уголовного дела, останутся на свободе.
Напомним, что оперуполномоченный УЭБиПК по особо важным делам Алексей Ворлинский, замначальника отдела по выявлению преступлений в сфере лесопромышленного комплекса и недропользования УЭБиПК Александр Косман, начальник отдела противодействия коррупции УЭБиПК Николай Жуков и оперативник этого отдела Евгений Кулик были задержаны 27 июня 2017 года сотрудниками УФСБ по Свердловской области.
«Бэпников» обвинили в том, что они из карьерных побуждений (рассчитывая на поощрения по службе за раскрытие резонансного преступления) спровоцировали взятку — уговорили бизнесмена Артура П. дать деньги сотруднику Департамента Росприроднадзора по УрФО Антону Лобанову. Вскоре выяснилось, что в ФСБ с самого начала знали о разработке, которую вели полицейские.
По сути, это была операция внутри операции. Все это стало возможным благодаря двойному агенту — бизнесмену Артуру П., который доносил и получал указания из обоих управлений — и полицейского, и ФСБ. В какой-то момент он решил активнее сотрудничать с сотрудниками ФСБ и удачно им подыграл, создав ситуацию, при которой у следователей оказалось достаточно данных для возбуждения уголовного дела. При этом перед началом оперативно-розыскных мероприятий Артур П. был официально проинструктирован под подпись о недопущении провокации взятки.
Ранее мы подробно рассказывали об этой истории, в которой оперативники УЭБиПК стали, по сути, жертвами, в «разборках» двух ведомств (читать здесь).
© «Вечерние Ведомости»
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