Россель и Куйвашев возложили цветы на могилу Прокофия Демидова в Москве

Сегодня, 4 апреля, в Москве открылась десятая Демидовская ассамблея, цель которой - обобщение и систематизация исследований наследия известной династии. В церемонии возложения цветов на могилу Прокофия Демидова – сына уральского горнозаводчика Акинфия Демидова - в Донском монастыре приняли участие член Совета Федерации Эдуард Россель и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Желаю участникам Ассамблеи плодотворной работы. Урал не забывает имя Демидовых и бережет их наследие», - написал Куйвашев в Instagram.Ассамблея продлится два дня. Участие в ней примут представители 16 регионов России, а также специалисты из Рима, Флоренции, Неаполя, Парижа, Бухареста и потомки рода Демидовых.