Найдено тело второго мужчины, утонувшего на Белоярском водохранилище

Сегодня, 4 апреля, в районе лодочной станции «Удача» в городе Заречном спасатели-водолазы обнаружили тело второго мужчины, утонувшего несколько дней назад.«Погибший обнаружен на глубине 3,5 метров в 30 метрах от берега», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Напомним, 31 марта двое мужчин катались на снегоходе в районе лодочной станции «Удача», провалились под лед и утонули. Тело одного мужчины нашли практически сразу, поиски второго продолжались почти пять суток. Были задействованы 40 человек, в том числе 10 водолазов и пять плавсредств.По факту гибели уральцев следственные органы проводят проверку.