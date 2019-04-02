В Екатеринбурге депутаты и общественники намерены сообща бороться с нелегальными киосками

13:12 | 4.04.2019

На заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы, состоявшемуся накануне, депутаты вновь обсудили крайне острую тему нелегальных киосков. Председатель комиссии Александр Колесников раскритиковал действия чиновников одной из районных администрации в части борьбы с такими объектами, рассказав об одном из примеров.



Так, рядом со сквером у станции метро «Динамо» с 2017 года незаконно стоит киоск с шаурмой, на который никак не могут найти управу. Его демонтировали трижды в 2017 году, один раз в марте 2018 года, и последний раз в начале 2019 года. Правда, спустя сутки он снова появился на прежнем месте. Ни чиновники, ни сотрудники прокуратуры или Роспотребнадзора действенных мер по его ликвидации не принимают.



«Писать в прокуратуру бесполезно, когда они приходят, он всегда случайно закрыт! Специалисты Роспотребнадзора не выходя из кабинета, провели проверку. И таких объектов в городе очень много! Может быть, самим заказать манипулятор и помочь органам?», – рассуждает координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.



По мнению депутата гордумы Екатеринбурга Тимофея Жукова, владельцы незаконных нестационарных объектов, как правило, предупреждены о рейдах по вывозу киосков. «Действует отлаженная коррупционная схема», – считает народный избранник.



В ближайшее время, как говорит общественник Дмитрий Чукреев, он планирует организовать в Екатеринбурге масштабный круглый стол по этой проблематике с участием всех заинтересованных лиц. «Позовем представителей полиции, прокуратуры, мэрии, депутатов и, надеюсь, выработаем общую позицию», – говорит Чукреев.



Он считает, что в преддверии празднования 300-летия Екатеринбурга город необходимо приводить в порядок.



«Киоски стоят на тротуарах, на газонах, парковках, но никому до них нет дела. Часть киосков выглядит крайне непрезентабельно, и было бы правильнее привести к единому внешнему оформлению», – отметил Дмитрий Чукреев.