В 2018 году более 10 тысяч свердловчан пострадали от нападений животных

12:55 | 4.04.2019

фото: news.yandex.ru

В 2018 году в Свердловской области зарегистрировали 10 305 случаев укусов людей животными, из них 265 случаев связаны с нападениями диких животных. За январь-март 2019 года зафиксировано 1 638 пострадавших, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.



В 2018 году установлено 9 случаев заболевания бешенством у животных: домашних собак, лис, енотовидных собак. К счастью, среди людей случаев бешенства зафиксировано не было.



Отметим, что ежегодно в России регистрируется более 380 тысяч нападений животных на людей.