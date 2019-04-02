Водоканал заплатит более 200 тысяч рублей за открытый канализационный люк

12:25 | 4.04.2019

фото: topre.ru

В Екатеринбурге МУП «Водоканал» заплатит местному жителю более 200 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба за открытый канализационный люк. В 2018 году автомобиль екатеринбуржца Subaru Forester попал в этот люк и получил повреждения передних колес. Общая стоимость ремонта составила 179 тысяч рублей.



По решению суда МУП «Водоканал» должен заплатить мужчине 212 тысяч рублей: компенсацию материального ущерба, стоимость экспертизы, услуги судебного представителя. Ответчик пытался обжаловать решение в Свердловском облсуде, ссылаясь на то, что автомобилист сам не учел дорожные условия и качество дорожного покрытия, однако облсуд оставил прежнее решение в силе.