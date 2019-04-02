Екатеринбуржец погасил долг по кредиту, чтобы отправиться в Таиланд

09:45 | 4.04.2019

фото: nakedsecurity.sophos.com

36-летний житель Екатеринбурга задолжал кредитной организации 110 тысяч рублей и длительное время уклонялся от уплаты, в связи с чем ему ограничили выезд за пределы РФ.



Зная о наличии задолженности, мужчина, тем не менее, решил отправиться в Таиланд и купил два авиабилета – для себя и подруги. Девушка оказалась более ответственной: перед отпуском она зашла в онлайн-сервис «Банк данных исполнительных производств», где нашла своего друга в списке должников.



Чтобы не сорвать отпуск, екатеринбуржец незамедлительно погасил задолженность в полном объеме, рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.