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09:27 | 4.04.2019
фото: press-center.news
Минувшей ночью от огня в Екатеринбурге пострадали восемь машин
Так, на улице Автомагистральной сгорел автомобиль Lada Kalina и повреждены моторные отсеки Honda Civic и «Москвич 412». На улице Московской горел Audi Q7, у него повреждены моторный отсек и салон, и Peugeot 308, у которого пострадал кузов. Также на улице Заводской в подземном паркинге жилого дома сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser и повреждены кузова автомобилей Mazda CX5 и Volkswagen Jetta.
На места происшествий выезжали следственно-оперативные группы полиции.
«По данным фактам полицией проводится проверка. Владельцы транспортных средств установлены, в ближайшее время они обратятся в органы внутренних дел. Окончательные выводы о причинах происшествия будут известны по результатам пожарно-технических экспертиз», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
© «Вечерние Ведомости»
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