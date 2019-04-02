Минувшей ночью от огня в Екатеринбурге пострадали восемь машин

09:27 | 4.04.2019

фото: press-center.news

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели сразу несколько машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Так, на улице Автомагистральной сгорел автомобиль Lada Kalina и повреждены моторные отсеки Honda Civic и «Москвич 412». На улице Московской горел Audi Q7, у него повреждены моторный отсек и салон, и Peugeot 308, у которого пострадал кузов. Также на улице Заводской в подземном паркинге жилого дома сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser и повреждены кузова автомобилей Mazda CX5 и Volkswagen Jetta.



На места происшествий выезжали следственно-оперативные группы полиции.



«По данным фактам полицией проводится проверка. Владельцы транспортных средств установлены, в ближайшее время они обратятся в органы внутренних дел. Окончательные выводы о причинах происшествия будут известны по результатам пожарно-технических экспертиз», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.