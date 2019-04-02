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00:58 | 4.04.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ФК «Урал» обыграл «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России со счётом 1:0

3 апреля футбольный клуб «Урал» на домашнем поле «Екатеринбург-Арены» в первом матче полуфинала Кубка России с минимальным преимуществом одержал победу над тульским «Арсеналом». Счёт встречи - 1:0.

На 18-ой минуте единственный гол матча забил Андрей Панюков. Уральский полузащитник Петрюс Бумаль на 64-ой минуте получил красную карточку и покинул поле.

«Трудная получилась игра. Шансы так и остались 50 на 50. Через месяц будет тоже тяжелый матч. Теперь надо восстановиться за три дня перед встречей с «Енисеем», - отмечает главный тренер уральской команда Дмитрий Парфёнов. Второй матч полуфинала футбольные клубы «Урал» и «Арсенал» проведут 15 мая в Туле.

ФК «Урал» обыграл «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России со счётом 1:0Главный тренер ФК «Урал» Дмитрий Парфёнов


Напомним, следующая игра в рамках Премьер-лиги у свердловчан пройдет уже в это воскресенье, 7 апреля, на «Екатеринбург-Арене» в 16:00.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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