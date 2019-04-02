Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту сообщения пилотов об НЛО над Кольцово

22:48 | 3.04.2019

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту появления неопознанного летающего объекта над аэропортом Кольцово в Екатеринбурге. НЛО был замечен экипажем садившегося самолета.



«Неизвестный летательный объект заметил экипаж рейса Ташкент-Екатеринбург. Пилоты шли на посадку и увидели некий объект, пролетевший под ними по пересекающему курсу», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре по УрФО.



По поручению прокуратуры округа за дело берётся областной надзорный орган. Самое главное, что смущает сегодня очевидцев и экспертов - это то, что пребывание на территории воздушного пространства над Кольцово согласовывается со всеми диспетчерами, однако договорённости с этим летательным аппаратом у аэропорта не было.



«Идет проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — уточнили в пресс-службе транспортной прокуратуры по Свердловской области. Что за объект совершал опасные манёвры над аэропортом, пока неизвестно. Это мог быть и мотодельтаплан, и легкомоторный самолет, поскольку пилоты малой авиации не обязаны извещать диспетчеров аэропорта о своих полетах.



Несмотря, что за дело об НЛО взялась даже транспортная прокуратура, фото- и видео- подтверждений пребывания НЛО над Кольцово в СМИ нет.