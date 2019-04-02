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22:32 | 3.04.2019
Фото: Уралинформбюро
Аналитики портала Disser.net обнаружили плагиат в четверти диссертации директора уральского филиала РАНХиГС
Диссертация Репина (он защищал ее еще под старой фамилией — Савчук) называется «Социальные технологии в системе управления трудоустройством выпускников российских учреждений высшего профессионального образования». В ней 169 страниц, содержательная часть (за вычетом титульного листа, содержания, вступления, заключения и библиографии) составляет 119 страниц. Взятые у других авторов фрагменты содержатся на 29 страницах. Зачастую это большие куски текста на несколько абзацев.
Как пояснил нашим коллегам из «URA.RU», заинтересовавшимся данной темой, сам Репин, это действительно его работа: Савчук Д. А. и Репин Д. А. — одно и то же лицо (он по семейным обстоятельствам дважды в жизни менял фамилию). Директор института заявляет, что обе его научные работы - и кандидатская, и докторская - соответствуют стандартам, поскольку объем заимствований не превышает допустимых норм. С этой же кандидатской связана и другая таинственная история - Репин защитил её в 2012 году, а в коллекции Российской государственной библиотеки она появилась только в 2017-м. Где все пять лет путешествовала защищённая кандидатская, - на сегодняшний день доподлинно не известно.
По словам основателя проекта "Диссернет" Андрея Ростовцева, возможно, это связано с тем, что кандидатскую Репин защищал в СПбГЭУ - более 90% научных работ теряется именно там.
В чём же загадка загадочного исчезновения кандидатской Дмитрия Репина на пять лет, еще предстоит разобраться.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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