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21:58 | 3.04.2019

Фото: Правда УрФО

Членам счётной палаты Екатеринбурга предлагают увеличить зарплаты вдвое

Председатель счётной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин предложил увеличить штат сотрудников органа вдвое, приумножив при этом зарплаты. Об сегодня глава городской СП сообщил сегодня на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению. Если у Парунина получится реализовать задуманное, то затраты содержание увеличенного штата сотрудников возрастут до 19 миллионов рублей.

Однако повысится ли эффективность работы палаты, - сегодня не понятно. Замешательство в ответе на этот вопрос было замечено у Андрея Парунина - в ответ на вопрос депутатов он признал, что прогнозировать увеличение КПД приумноженного штата прогнозировать сложно.

Некоторые депутаты высказались, что увеличение штата ведомства вдвое, да к тому же в середине года - нонсэнс. Были мнения, что раньше с этим в Екатеринбурге было строже.

﻿﻿"Уже не в первый раз сталкиваюсь с идеей увеличения штатных единиц в разных структурах. Такого не было многие годы: увеличить штатное расписание даже на одну единицу - это было что-то из ряда вон выходящее. А теперь в этом вопросе много свободы стало", - посетовал Матвеев. По итогам обсуждений члены комиссии приняли решение увеличить штат Счетной палаты на два человека, а через год вернуться к этому вопросу.

Напомним, в конце 2018 года мэрия Екатеринбурга внесла предложение о почти двукратном увеличении зарплат чиновников и депутатов, работающих на постоянной основе. Документ вызвал в городе бурю возмущения. Идея была забракована после замечания администрации президента и критики со стороны секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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