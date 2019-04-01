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21:58 | 3.04.2019
Фото: Правда УрФО
Членам счётной палаты Екатеринбурга предлагают увеличить зарплаты вдвое
Однако повысится ли эффективность работы палаты, - сегодня не понятно. Замешательство в ответе на этот вопрос было замечено у Андрея Парунина - в ответ на вопрос депутатов он признал, что прогнозировать увеличение КПД приумноженного штата прогнозировать сложно.
Некоторые депутаты высказались, что увеличение штата ведомства вдвое, да к тому же в середине года - нонсэнс. Были мнения, что раньше с этим в Екатеринбурге было строже.
"Уже не в первый раз сталкиваюсь с идеей увеличения штатных единиц в разных структурах. Такого не было многие годы: увеличить штатное расписание даже на одну единицу - это было что-то из ряда вон выходящее. А теперь в этом вопросе много свободы стало", - посетовал Матвеев. По итогам обсуждений члены комиссии приняли решение увеличить штат Счетной палаты на два человека, а через год вернуться к этому вопросу.
Напомним, в конце 2018 года мэрия Екатеринбурга внесла предложение о почти двукратном увеличении зарплат чиновников и депутатов, работающих на постоянной основе. Документ вызвал в городе бурю возмущения. Идея была забракована после замечания администрации президента и критики со стороны секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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