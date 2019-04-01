В Камышлове по решению суда приостановили деятельность хлебокомбината, принадлежащего местному бизнесмену. Санврачи выявили массу нарушений

18:28 | 3.04.2019

Фото: baikal24-sport.ru

В Камышлове по решению районного суда сроком на 50 суток приостановлена деятельность местного хлебокомбината ООО «Камышловский хлеб», совладельцем которого является известный в городе бизнесмен Сергей Трубин. Инициатором обращения в суд выступил территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сотрудники которого проводили внеплановую выездную проверку на предприятии.



В ходе проверки на хлебокомбинате были обнаружены серьезные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, влекущих угрозу для жизни и здоровья людей, в связи с чем санврачи и обратились с иском в Камышловский районный суд 26 марта, а 29 марта судьей Софьей Зоновой было вынесено постановление о назначении административного наказания по ст. 6.3 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности сроком на 50 суток.



Сам Сергей Трубин переживает из-за временного закрытия производства и заявляет, что решение суда будет оспорено. По мнению Сергея Трубина, всему виной – вода низкого качества, которая подается из централизованных сетей.



Перечень претензий к хлебокомбинату крайне обширный. Здесь и ненадлежащее содержание производственных помещений, непринятие мер, препятствующих проникновению и размножению мух и так далее. Между тем, ООО «Камышловский хлеб» поставляет свою продукцию (хлеб, булочки, печенье) в детские учреждения и крупные торговые сети.