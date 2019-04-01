Свердловчанка добровольно сдала в полицию мины и гранаты

59-летняя жительница свердловского села Николо-Павловское сдала полиции крупную партию боеприпасов: две мины, семь гранат, тротиловую шашку, электродетонаторы, огнепроводные шнуры, порох, а также 1 400 патронов различного калибра. По словам женщины, все это она нашла в вещах покойного мужа.Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагльское», боеприпасы переданы в экспертно-криминалистический отдел на специальное исследование. Женщина в качестве вознаграждения получила порядка 100 тысяч рублей.Напомним, что граждане, добровольно сдавшие полиции хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, не состоящие на учете в ОВД или оставшиеся после смерти родственников, освобождаются от уголовной ответственности.