Бывшему председателю Свердловского облсуда присвоено звание почетного гражданина области

17:09 | 3.04.2019

фото: mstrok.ru

Бывшему председателю Свердловского областного суда Александру Дементьеву присвоено звание почетного гражданина Свердловской области. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Как отмечают в департаменте информационной политики региона, звание присвоено за особые заслуги в укреплении законности и развитии судебной системы.



Александру Дементьеву 62 года. В 1982 году он окончил Свердловский юридический институт. В 1983 году был избран судьей Свердловского областного суда. С 1993 по 1999 годы – заместитель председателя Свердловского областного суда. C 1999 года – первый заместитель председателя областного суда. С 2013 по 2019 годы – председатель облсуда.



1 апреля 2019 года Александр Дементьев ушел в отставку. Полномочия председателя суда перешли к заместителю председателя по гражданским делам Владимиру Дмитриеву.