В районе села Патруши ограничат движение по трассе М-5

16:45 | 3.04.2019

С 9 апреля проезжая часть трассы М-5 «Урал», в районе сала Патруши, будет сужена до двух полос - по одной в каждую сторону. Ограничения введут на участке с 183 по 186 км. Это связано с ремонтом дорожного полотна.



Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», до 30 сентября 2019 года на участке трассы М-5 с 183 по 191 км обновят дорожное покрытие, построят две разворотные петли, обустроят тротуары, установят автобусные остановки возле коллективных садов.



Объехать ремонтируемый участок можно будет через Арамильский тракт.