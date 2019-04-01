В Свердловской области собираются расселить более тысячи аварийных домов

12:40 | 3.04.2019

фото: kazanfirst.ru

В период до сентября 2025 года в Свердловской области необходимо расселить 1 128 многоквартирных домов. Это здания, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Планируется, что в результате реализации федеральной и региональной программ новое жилье получат более 18 тысяч человек.



Как рассказали в департаменте информационной политики региона, общий объем финансирования программы на шесть лет составляет 14,4 млрд рублей. Большую часть этой суммы – 13,4 млрд – даст Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, остальное – область и муниципалитеты.



Отмечается, что в 2019 году программа расселения аварийного жилья охватит 21 муниципалитет Свердловской области.