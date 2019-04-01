В Екатеринбурге появятся Градостроительный и Архитектурный советы

21:36 | 2.04.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В столице Урала идёт формирование Градостроительного и Архитектурного советов, об этом сообщает пресс-служба Администрации города.



Градостроительный совет будет заниматься вопросами развития территории, проектами планировки и межевания. В его состав войдут специалисты Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, руководители подразделений Администрации города Екатеринбурга, проектировщики, специалисты по инженерной подготовке территорий, представители общественности.



Архитектурный совет займётся непосредственно архитектурными решениями объектов капитального строительства. В составе совета будут архитекторы, урбанисты и другие творческие люди и эксперты.



Следует отметить, что главные цели создания Советов – это повышение эффективности решений, принимаемых по вопросам реализации градостроительной политики в уральской столице и обеспечение устойчивого развития городского пространства.