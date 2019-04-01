Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

21:36 | 2.04.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге появятся Градостроительный и Архитектурный советы

В столице Урала идёт формирование Градостроительного и Архитектурного советов, об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Градостроительный совет будет заниматься вопросами развития территории, проектами планировки и межевания. В его состав войдут специалисты Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, руководители подразделений Администрации города Екатеринбурга, проектировщики, специалисты по инженерной подготовке территорий, представители общественности.

Архитектурный совет займётся непосредственно архитектурными решениями объектов капитального строительства. В составе совета будут архитекторы, урбанисты и другие творческие люди и эксперты.

Следует отметить, что главные цели создания Советов – это повышение эффективности решений, принимаемых по вопросам реализации градостроительной политики в уральской столице и обеспечение устойчивого развития городского пространства.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
02.04.2019

21:36 | 2.04.2019
В Екатеринбурге появятся Градостроительный и Архитектурный советы

21:35 | 2.04.2019
В деле генерала ФСО по УрФО Николаенкова появляются новые фигуранты

21:24 | 2.04.2019
Всероссийский Театральный марафон стартовал в Свердловской области

21:04 | 2.04.2019
В Екатеринбурге открылись Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

19:37 | 2.04.2019
Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

19:30 | 2.04.2019
В Екатеринбурге на парковке аэропорта Кольцово произошла стрельба

19:29 | 2.04.2019
Дмитрий Медведев: Нытве присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития

19:20 | 2.04.2019
Дмитрию Медведеву представили секретную разработку пермского «Промобота»

19:12 | 2.04.2019
В Перми начался прием заявок для участия в программе летней занятости для подростков

18:53 | 2.04.2019
Фура с игрушками, по пути из Екатеринбурга в Краснодар, вылетела с дороги и протаранила бетонный столб

18:48 | 2.04.2019
Главный федеральный инспектор по Пермскому краю подписал с профсоюзами региона соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав трудящихся

18:41 | 2.04.2019
Генпрокуратура собирается купить квартиру в Екатеринбурге за 11,6 млн рублей

18:29 | 2.04.2019
Пермские спортсмены завоевали награды всероссийских соревнований по бадминтону

18:27 | 2.04.2019
Белоярских лесорубов наказали на 17 миллионов рублей за строительство противопожарного водоема

18:20 | 2.04.2019
Подозреваемый в разгроме редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге отделался подпиской о невыезде

17:56 | 2.04.2019
Дмитрий Медведев оценил цифровизацию здравоохранения Прикамья

17:45 | 2.04.2019
На Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге

17:37 | 2.04.2019
Замдекана университета из Екатеринбурга возглавила социальный блок в администрации Белоярки

комментариев: 1

17:06 | 2.04.2019
Работники коммунального МУП в Реже просят помощи у свердловского омбудсмена

17:01 | 2.04.2019
На пермских дорогах обновят разметку

16:59 | 2.04.2019
В Первоуральске врач, по вине которого погибла пациентка, отделался судебным штрафом

16:53 | 2.04.2019
«Водный Союз» получит из бюдежта Кургана 230 миллионов рублей

16:45 | 2.04.2019
Жителя Прикамья будут судить за нападение на полицейского с шариковой ручкой

16:21 | 2.04.2019
Ольга Глацких получила должность замдиректора ДИВСа

15:50 | 2.04.2019
В Свердловской области ГИБДД возобновила регистрацию автомобилей

15:41 | 2.04.2019
В Прикамье 700 учеников начальной школы обучат программированию

15:38 | 2.04.2019
Власти Екатеринбурга сделали выводы по уборке улиц

комментариев: 1

15:32 | 2.04.2019
3 апреля в Прикамье стартует регистрация на Тотальный диктант

14:58 | 2.04.2019
Куйвашев рассказал Мединскому о развитии культуры на Урале

14:34 | 2.04.2019
В больнице Полевского ребенку давали просроченные лекарства

14:01 | 2.04.2019
В Уральском юридическом институте МВД РФ сменилось руководство

13:54 | 2.04.2019
Осенью Екатеринбургская дума может переехать в здание ЦУМа

13:42 | 2.04.2019
Америка на Урале: 25 лет «дипломатии»

13:37 | 2.04.2019
Директор курганского турагентства обманула десятки клиентов, присвоив более 5 миллионов рублей

13:19 | 2.04.2019
«Власть должна быть современной»: встреча глав свердловских городов проходит в новом формате

13:13 | 2.04.2019
Будущие новоселы ЖК «Балтийский» жалуются на срыв сроков по сдаче квартир





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 