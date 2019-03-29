В Екатеринбурге открылись Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

21:04 | 2.04.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице сегодня, 2 апреля, состоялось торжественное открытие Всероссийских пожарно-спасательных соревнований, об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.





Как отметили в ГУ МЧС, соревнования не случайно проводятся именно в уральской столице. Здесь находится одно из ведущих учебных заведений Министерства по чрезвычайным ситуациям - Уральский институт ГПС МЧС России, который 17 апреля этого года отметит свой 90-летний юбилей.



Церемония открытия проходила в специализированном манеже ведомства. В ней приняли участие ветераны пожарной охраны и пожарно-спасательного спорта, а также руководство Свердловского областного отделения ВДПО. Участников соревнований традиционно приветствовала караваем Хозяйка медной горы, также на открытии выступили духовой оркестр и коллективы Культурного Центра Уральского института ГПС МЧС России.



Добавим, что соревнования начнутся уже завтра. В течение двух дней более 80 участников, среди которых есть как мужчины, так и женщины, будут соревноваться в преодолении полосы препятствий и подъёме по штурмовой лестнице в окно учебной башни.

