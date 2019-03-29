В Екатеринбурге на парковке аэропорта Кольцово произошла перестрелка

19:30 | 2.04.2019

Фото: obltv.ru

В столице Урала произошла перестрелка на парковке аэропорта Кольцово. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, представители МВД ввели в городе план «Перехват».



Известно, что в перестрелке участвовали несколько человек в разных автомобилях. Представитель ГУ МВД Валерий Горелых также рассказал, что на место происшествия выехали заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Александр Постовалов, заместитель начальника управления уголовного розыска регионального полицейского главка Натиг Байрамов и эксперт-криминалист. Согласно предварительным данным, полиция разыскивает скрывшийся ВАЗ-2110 серого цвета.



Горелых также отметил, что в ближайшее время по итогам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, предположительно, по статье 162 УК РФ «Разбой».