Замдекана университета из Екатеринбурга возглавила социальный блок в администрации Белоярки

17:37 | 2.04.2019

В Администрации Белоярского городского округа произошли кадровые изменения. Как стало известно veved.ru из собственных источников в мэрии, на место заместителя главы администрации БГО по социальным вопросам Галины Пасеевой назначена Елена Клименко. Пасеевой, по некоторым данным, предложена работа в архиве с последующим переходом в территориальную избирательную комиссию.



Елена Клименко – персона в Белоярке до сегодняшнего дня неизвестная широкому кругу лиц. Она является выпускницей Ургу, до последнего времени занимала должность заместителя декана факультета туризма и сервиса в Уральском государственном лесотехническом университете.