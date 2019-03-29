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17:06 | 2.04.2019
Фото: ОТВ
Работники коммунального МУП в Реже просят помощи у свердловского омбудсмена
В селе Клевакинское проживает чуть больше 1000 человек, и поездки Геннадия Подковыркина по населенному пункту на автомобиле «УАЗ Патриот», который когда-то принадлежал муниципальному жилищно-коммунальному унитарному предприятию, не остаются незамеченными. Сам он в период с 2012 по август 2016 года возглавлял предприятие, обслуживающее местную котельную, и по итогам заработал на «уголовку». Деятельностью МЖКУП в 2018 году заинтересовались силовики, которые обратились в администрацию с просьбой провести проверку на предприятии. По её результатам было выявлено, что Геннадий Подковыркин причастен к расхищению муниципального имущества.
Установлено, что на праве хозяйственного ведения МЖКУП принадлежало здание котельной балансовой стоимостью 1,2 миллиона рублей. В 2004 году она была закрыта, но в ней остались старые котельные установки, которые были списаны в связи с полным износом оборудования и окончанием срока эксплуатации. В 2014 году Геннадий Подковыркин нанял местных мужиков для проведения работ по демонтажу котельных установок, которые погрузили в автомобиль «КАМАЗ» и сдали на металлолом. За лом весом 4,74 тонны Подковыркин выручил 26 тысяч рублей. Денежные средства в кассу предприятия МЖКУП «Клевакинский» он не внес, распорядившись ими по своему усмотрению. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и в декабре 2018 года Подковыркин решением Режевского райсуда признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Кроме этого, было установлено, что с 2013 года на баланс предприятия был передан автомобиль УАЗ Патриот 2006 года выпуска, который раньше принадлежал пожарной части. Внедорожник был технически исправен, но Подковыркин им не пользовался – транспортное средство несколько лет простояло в гараже на близлежащей пилораме. В ноябре 2015 года Подковыркин, намереваясь приобрести автомобиль, обратился в Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа с предложением продать «УАЗ», аргументируя это тем, что предприятие находится в тяжелом финансовом положении, а на восстановление автомобиля якобы требуется 150 тысяч рублей (хотя, напомним, он был технически исправен). При этом Подковыркин скрыл от чиновников мэрии личную заинтересованность в совершении сделки. Получив согласие Администрации Режевского городского округа, он приобрел внедорожник в собственность по крайне низкой цене.
Подковыркин на личные деньги заказал экспертизу, согласно которой рыночная стоимость автомобиля составила всего 79657 рублей (тогда как балансовая стоимость составляла 612 тысяч рублей, а рыночная порядка 280-300 тысяч рублей). Денежные средства в кассу предприятия Подковыркин, как и в случае с продажей котельных установок, не внес, дав указание бухгалтеру погасить имеющуюся перед ним задолженность по заработной плате взаимозачетом. Его не смутило, что задолженность по заработной плате за два месяца и более на тот период имелась у всех 15 работников МЖКУП «Клевакинский». Деньги должны были пропорционально поделить между всеми сотрудниками (на 1 января 2016 года задолженность составляла 617 тысяч рублей), но Подковыркин о подчиненных тогда не подумал, уволившись в августе 2016 года.
Следствие по данному факту усмотрело в действиях Подковыркина признаки ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), но на сегодняшний день уголовное дело не возбуждено. По некоторым данным, в связи с позицией заместителя прокурора Режа Сергея Пескова. Жители Режевского района через СМИ даже обращались к районной прокуратуре с открытым письмом с просьбой наказать Подковыркина, но тщетно.
Ситуация действительно кажется странной. Следствие собрало необходимую доказательную базу, достаточно только санкции прокуратуры. Более того, требуют наказать Подковыркина также глава Администрации Режевского городского округа и действующий директор МЖКУП «Клевакинский» Михаил Антошин. Не скрывает наличия корыстного умысла и сам Подковыркин, но даже этого недостаточно прокуратуре – хотя, казалось бы, бери и возбуждайся.
Сейчас работники МЖКУП «Клевакинский» надеются на жесткую позицию уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. По их словам, при зарплате в 10-11 тысяч рублей (после выплаты всех налогов получается и вовсе 8-9 тысяч) выплата даже части долгов по зарплате облегчило бы их положение в 2016 году, так как 2-4 тысячи рублей для сельчан – это существенная сумма.
Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.
© «Вечерние Ведомости»
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