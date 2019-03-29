В Уральском юридическом институте МВД РФ сменилось руководство

14:01 | 2.04.2019

Фото: Нижегородская академия МВД России

В Уральском юридическом институте МВД РФ - главной «кузнице кадров» для свердловской полиции новый начальник. На место врио руководителя Александра Мещерякова (замначальника по учебной работе) назначен первый заместитель начальника Нижегородской академии МВД России, полковник полиции Роман Павленков. Соответствующмй указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в силовых структурах.



Роман Павленков родился в 1979 году, проходит службу в органах внутренних дел с сентября 1996 года. В 2000 году окончил Нижегородский юридический институт МВД России и в тот же год был принят в штат института на должность командира взвода подразделения служебно-боевой подготовки.



В марте 2001 года назначен на должность преподавателя кафедры тактико-специальной подготовки Нижегородской академии МВД России. В ноябре 2008 года был назначен на должность доцента кафедры тактико-специальной подготовки. С июня 2011 года занимал должность начальника научно-исследовательского отдела академии. В марте 2015 назначен первым заместителем начальника Нижегородской академии МВД России по учебной работе.



Роман Павленков - кандидат экономических наук, доцент. Опубликовал более 50 научных работ, 7 из них с грифом МВД России.



Добавим, что в настоящее время в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководителя продовольственной службы УрЮИ МВД Александра Незолы, задержанного в марте 2018 года. Изначально ему вменяли мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ), однако из окончательного обвинения эпизод со взяткой убрали. Ближайшее заседание состоится 9 апреля. Вместе с ним по делу проходит А. Лошаков, которому вменяется также вменяется ч.3 ст.159 УК РФ и ст.33 ч.5-ст.289 УК РФ («Пособничество в незаконном участии в предпринимательской деятельности»).