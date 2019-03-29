Новости дня
14:01 | 2.04.2019
Фото: Нижегородская академия МВД России
В Уральском юридическом институте МВД РФ сменилось руководство
Роман Павленков родился в 1979 году, проходит службу в органах внутренних дел с сентября 1996 года. В 2000 году окончил Нижегородский юридический институт МВД России и в тот же год был принят в штат института на должность командира взвода подразделения служебно-боевой подготовки.
В марте 2001 года назначен на должность преподавателя кафедры тактико-специальной подготовки Нижегородской академии МВД России. В ноябре 2008 года был назначен на должность доцента кафедры тактико-специальной подготовки. С июня 2011 года занимал должность начальника научно-исследовательского отдела академии. В марте 2015 назначен первым заместителем начальника Нижегородской академии МВД России по учебной работе.
Роман Павленков - кандидат экономических наук, доцент. Опубликовал более 50 научных работ, 7 из них с грифом МВД России.
Добавим, что в настоящее время в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководителя продовольственной службы УрЮИ МВД Александра Незолы, задержанного в марте 2018 года. Изначально ему вменяли мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ), однако из окончательного обвинения эпизод со взяткой убрали. Ближайшее заседание состоится 9 апреля. Вместе с ним по делу проходит А. Лошаков, которому вменяется также вменяется ч.3 ст.159 УК РФ и ст.33 ч.5-ст.289 УК РФ («Пособничество в незаконном участии в предпринимательской деятельности»).
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:01 | 2.04.2019
В Уральском юридическом институте МВД РФ сменилось руководство
13:54 | 2.04.2019
Осенью Екатеринбургская дума может переехать в здание ЦУМа
13:42 | 2.04.2019
Америка на Урале: 25 лет «дипломатии»
13:37 | 2.04.2019
Директор курганского турагентства обманула десятки клиентов, присвоив более 5 миллионов рублей
13:19 | 2.04.2019
«Власть должна быть современной»: встреча глав свердловских городов проходит в новом формате
13:05 | 2.04.2019
Тюменский бизнесмен Роман Чаленко планирует открыть производство в Курганской области
12:58 | 2.04.2019
Решена транспортная проблема поселка Новосинеглазово
12:57 | 2.04.2019
Медицинская помощь в Коми-Пермяцком округе стала доступнее
12:45 | 2.04.2019
19 предприятий Прикамья намерены повысить свою конкурентоспособность
12:34 | 2.04.2019
Пермские приставы арестовали автозаправку
12:21 | 2.04.2019
В Перми ограничат движение грузового транспорта
12:18 | 2.04.2019
Бывший начальник ФСО по УрФО стал фигурантом уголовного дела
12:16 | 2.04.2019
На Урале продолжаются поиски утонувшего мужчины
12:16 | 2.04.2019
Пермские МФЦ сократят сроки предоставления услуг
11:00 | 2.04.2019
Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание
10:48 | 2.04.2019
Куйвашев поручил разработать план Российско-Киргизской конференции
10:25 | 2.04.2019
В свердловской ГИБДД временно не ставят на учет автомобили
09:51 | 2.04.2019
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за травмирования трехлетней девочки
09:34 | 2.04.2019
Коммунальную аварию в Камышлове ликвидировали
09:22 | 2.04.2019
Минувшей ночью на улице Белинского горел Volkswagen Multivan
23:14 | 1.04.2019
Екатеринбурженке пришла квитанция за квартиру в размере средней зарплаты россиянина
22:29 | 1.04.2019
Новым борцом с коррупцией в Екатеринбурге назначен бывший фигурант уголовного дела о растрате
20:24 | 1.04.2019
Юные музыканты из Перми стали победителями и призерами международного фестиваля-конкурса
20:07 | 1.04.2019
В Перми прошла штабная тренировка перед началом весеннего половодья
20:03 | 1.04.2019
Пермь обработают от грызунов
19:56 | 1.04.2019
В Пермь поступила очередная партия новых автобусов
19:22 | 1.04.2019
Пермские танцоры стали победителями и призерами чемпионата России
18:59 | 1.04.2019
Стартовали чартерные рейсы из Перми в Турцию
18:20 | 1.04.2019
В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию
18:04 | 1.04.2019
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора