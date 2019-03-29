Осенью Екатеринбургская дума может переехать в здание ЦУМа

13:54 | 2.04.2019

Управление зданиями администрации Екатеринбурга объявило конкурс на ремонт и оснащение зала заседаний в ЦУМе (Банковский, 3). Ранее сообщалось, что туда переедет Екатеринбургская городская дума.



Согласно документации, зал должен обеспечивать возможность работы 78 участников заседания, двух операторов, двух секретарей, дежурного инженера, синхропереводчиков и прессы. Сроки ремонта и оснащения помещения – до 1 сентября этого года. Максимальная цена контракта - 38,9 млн рублей.



Напомним, что помещение, о котором идет речь, принадлежит муниципалитету. В прошлом году сообщалось, что переезд думы будет способствовать повышению качества работы депутатов.