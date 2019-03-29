Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

13:54 | 2.04.2019

Осенью Екатеринбургская дума может переехать в здание ЦУМа

Управление зданиями администрации Екатеринбурга объявило конкурс на ремонт и оснащение зала заседаний в ЦУМе (Банковский, 3). Ранее сообщалось, что туда переедет Екатеринбургская городская дума.

Согласно документации, зал должен обеспечивать возможность работы 78 участников заседания, двух операторов, двух секретарей, дежурного инженера, синхропереводчиков и прессы. Сроки ремонта и оснащения помещения – до 1 сентября этого года. Максимальная цена контракта - 38,9 млн рублей.

Напомним, что помещение, о котором идет речь, принадлежит муниципалитету. В прошлом году сообщалось, что переезд думы будет способствовать повышению качества работы депутатов.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:01 | 2.04.2019
В Уральском юридическом институте МВД РФ сменилось руководство

13:54 | 2.04.2019
Осенью Екатеринбургская дума может переехать в здание ЦУМа

13:42 | 2.04.2019
Америка на Урале: 25 лет «дипломатии»

13:37 | 2.04.2019
Директор курганского турагентства обманула десятки клиентов, присвоив более 5 миллионов рублей

13:19 | 2.04.2019
«Власть должна быть современной»: встреча глав свердловских городов проходит в новом формате

13:13 | 2.04.2019
Будущие новоселы ЖК «Балтийский» жалуются на срыв сроков по сдаче квартир

13:05 | 2.04.2019
Тюменский бизнесмен Роман Чаленко планирует открыть производство в Курганской области

12:58 | 2.04.2019
Решена транспортная проблема поселка Новосинеглазово

12:57 | 2.04.2019
Медицинская помощь в Коми-Пермяцком округе стала доступнее

12:45 | 2.04.2019
19 предприятий Прикамья намерены повысить свою конкурентоспособность

12:34 | 2.04.2019
Пермские приставы арестовали автозаправку

12:21 | 2.04.2019
В Перми ограничат движение грузового транспорта

12:18 | 2.04.2019
Бывший начальник ФСО по УрФО стал фигурантом уголовного дела

12:16 | 2.04.2019
На Урале продолжаются поиски утонувшего мужчины

12:16 | 2.04.2019
Пермские МФЦ сократят сроки предоставления услуг

11:48 | 2.04.2019
Екатеринбуржца, устроившего наркопритон на улице Ереванской, осудили на 16 лет

11:28 | 2.04.2019
В Кургане за сутки уровень воды в Тоболе поднялся почти на 60 сантиметров

11:25 | 2.04.2019
Строительство екатеринбургского конгресс-центра подорожало до 9,6 млрд рублей

11:00 | 2.04.2019
Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание

10:48 | 2.04.2019
Куйвашев поручил разработать план Российско-Киргизской конференции

10:26 | 2.04.2019
Пермские энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» объявили старт акции «Весна – тают пени!»

10:25 | 2.04.2019
В свердловской ГИБДД временно не ставят на учет автомобили

09:51 | 2.04.2019
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за травмирования трехлетней девочки

09:34 | 2.04.2019
Коммунальную аварию в Камышлове ликвидировали

09:22 | 2.04.2019
Минувшей ночью на улице Белинского горел Volkswagen Multivan

01.04.2019

23:30 | 1.04.2019
Задержан подозреваемый в погроме екатеринбургской редакции «Коммерсанта»

23:14 | 1.04.2019
Екатеринбурженке пришла квитанция за квартиру в размере средней зарплаты россиянина

22:29 | 1.04.2019
Новым борцом с коррупцией в Екатеринбурге назначен бывший фигурант уголовного дела о растрате

комментариев: 1

20:24 | 1.04.2019
Юные музыканты из Перми стали победителями и призерами международного фестиваля-конкурса

20:07 | 1.04.2019
В Перми прошла штабная тренировка перед началом весеннего половодья

20:03 | 1.04.2019
Пермь обработают от грызунов

19:56 | 1.04.2019
В Пермь поступила очередная партия новых автобусов

19:22 | 1.04.2019
Пермские танцоры стали победителями и призерами чемпионата России

18:59 | 1.04.2019
Стартовали чартерные рейсы из Перми в Турцию

18:20 | 1.04.2019
В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию

18:04 | 1.04.2019
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 