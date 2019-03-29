Новости дня
13:42 | 2.04.2019
Америка на Урале: 25 лет «дипломатии»
В апреле 2014 года прошло собрание сторонников украинского майдана в Екатеринбурге, на котором присутствовал консул Отто ван Маерссен. Общий тон мероприятия (цитата): «Русские – агрессоры, которых можно остановить только военной силой». Июль 2014 года: встреча консула Маерссена с представителями исламского сообщества Урала, среди которых превалировали сторонники так называемого радикального ислама. Установление контактов такого свойства говорит о многом – минимум, о том, что г-н консул пренебрег общепринятыми нормами дипломатического поведения. Август 2014 года: консул Соединенных Штатов выступил перед екатеринбургскими чиновниками со столь одиозной антироссийской речью, что на нее были вынуждены отреагировать на самом высоком уровне в лице генерального директора корпорации «Роскосмос» и специального представителя президента России по международному сотрудничеству в космосе Дмитрия Рогозина.
Октябрь 2014 года: переворот в Украине, организация ряда конференций под общей темой развития так называемых «оранжевых технологий». В том числе – применительно к России. Весьма интересно то, что данная, вполне себе подрывная тема находит сторонников в совершенно государственных учреждениях. Декабрь 2014 года: «консульские вечеринки», интересные, в первую очередь, составом приглашенных. Соратники одиозных политиков (типа того же Навального), адептов такого чуда-юда как Уральская республика, оппозиционеры всех мастей и окрасов – всем этим персонам в генкосульстве США и в гостях у консула весьма комфортно.
Все эти события 2014 года укладываются в общую парадигму деятельности консульства США в Екатеринбурге.
Собственно говоря, перечень весьма специфических мероприятий американских дипломатов можно было бы и продолжить – но на это уйдет масса времени, не говоря уж о том, что особой креативностью там и не пахнет. Хотя, можно напомнить об одном мероприятии 2016-го года. В сентябре консульством США была организована выставка под названием «Тюремные будни России» для екатеринбургских школьников.
Деятельность генерального консульства США в Екатеринбурге вызывает некоторое недоумение в части соблюдения данной организацией общепринятой дипломатической практики и соответствующих конвенций. Причем это подтверждается яркими примерами.
Так, генеральный консул США Отто ван Маерссен посетил мероприятие неформалов-оппозиционеров. Пикантность данной сходке добавили представители ЛГБТ-сообщества. Генеральный консул присутствовал на данном «форуме» в качестве сочувствующего – подкрепив это самое сочувствие своим дипломатическим статусом. Что, кстати, есть довольно сильное нарушение этого самого статуса – на полуофициальном мероприятии так называемые оппозиционеры жалуются ему на российские власти, превозносят до небес успехи украинской «оранжевой революции» и так далее… А господин консул благожелательно кивает головой – и все это в тот момент, когда между Россией и США имеет место быть серьезный кризис в отношениях.
Дело дипломата – кризисы гасить по мере возможности. Дело недобросовестного дипломата – кризисы раздувать. Даже при помощи молчаливого сочувствия, нарушающего, как минимум, дипломатический этикет. И не надо говорить, что генеральный консул США отправился на оппозиционные посиделки с целью сбора полной информации об уральском политическом спектре. Не надо – ибо в то же время не зафиксировано ни единого контакта Отто ван Маерссена с представителями, скажем, «Единой России». А без этого, сами понимаете, политический спектр неизбежно превращается в ЛГБТ-радугу.
Еще одно мероприятие, которое генеральный консул США почтил своим присутствием – это некий круглый стол, организованный общественной организацией «Мемориал». Время примерно то же – самый пик кризиса в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Повестка дня примерно та же – Россия агрессор, украинские революционеры молодцы. Представительство примерно то же.
Усердие генерального консула США в Екатеринбурге просто заставило российский МИД указать на то, что данный конкретный дипломат сильно не прав. И им сильно недовольны – собственно говоря, с обеих сторон. Общественно-политические выпады привели к его отставке.
Некоторым скептикам может показаться, что все это не более чем паранойя разлива времен развитого социализма. И что отыскивание не вполне правильных действий сотрудников и руководства генерального консульства США в Екатеринбурге – это чушь, блажь и детская игра в шпионов. Поверьте – это не так. И деятельность американских дипломатов внушает вполне себе определенную тревогу по многим причинам.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:01 | 2.04.2019
В Уральском юридическом институте МВД РФ сменилось руководство
13:54 | 2.04.2019
Осенью Екатеринбургская дума может переехать в здание ЦУМа
13:42 | 2.04.2019
Америка на Урале: 25 лет «дипломатии»
13:37 | 2.04.2019
Директор курганского турагентства обманула десятки клиентов, присвоив более 5 миллионов рублей
13:19 | 2.04.2019
«Власть должна быть современной»: встреча глав свердловских городов проходит в новом формате
13:05 | 2.04.2019
Тюменский бизнесмен Роман Чаленко планирует открыть производство в Курганской области
12:58 | 2.04.2019
Решена транспортная проблема поселка Новосинеглазово
12:57 | 2.04.2019
Медицинская помощь в Коми-Пермяцком округе стала доступнее
12:45 | 2.04.2019
19 предприятий Прикамья намерены повысить свою конкурентоспособность
12:34 | 2.04.2019
Пермские приставы арестовали автозаправку
12:21 | 2.04.2019
В Перми ограничат движение грузового транспорта
12:18 | 2.04.2019
Бывший начальник ФСО по УрФО стал фигурантом уголовного дела
12:16 | 2.04.2019
На Урале продолжаются поиски утонувшего мужчины
12:16 | 2.04.2019
Пермские МФЦ сократят сроки предоставления услуг
11:00 | 2.04.2019
Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание
10:48 | 2.04.2019
Куйвашев поручил разработать план Российско-Киргизской конференции
10:25 | 2.04.2019
В свердловской ГИБДД временно не ставят на учет автомобили
09:51 | 2.04.2019
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за травмирования трехлетней девочки
09:34 | 2.04.2019
Коммунальную аварию в Камышлове ликвидировали
09:22 | 2.04.2019
Минувшей ночью на улице Белинского горел Volkswagen Multivan
23:14 | 1.04.2019
Екатеринбурженке пришла квитанция за квартиру в размере средней зарплаты россиянина
22:29 | 1.04.2019
Новым борцом с коррупцией в Екатеринбурге назначен бывший фигурант уголовного дела о растрате
20:24 | 1.04.2019
Юные музыканты из Перми стали победителями и призерами международного фестиваля-конкурса
20:07 | 1.04.2019
В Перми прошла штабная тренировка перед началом весеннего половодья
20:03 | 1.04.2019
Пермь обработают от грызунов
19:56 | 1.04.2019
В Пермь поступила очередная партия новых автобусов
19:22 | 1.04.2019
Пермские танцоры стали победителями и призерами чемпионата России
18:59 | 1.04.2019
Стартовали чартерные рейсы из Перми в Турцию
18:20 | 1.04.2019
В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию
18:04 | 1.04.2019
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора