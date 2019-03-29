Америка на Урале: 25 лет «дипломатии»

13:42 | 2.04.2019

31-го марта консульство Соединенных Штатов в Екатеринбурге отметило двадцатипятилетний юбилей. Нет особого смысла обозревать все двадцать пять лет деятельности уральского представительства Госдепа, достаточно вспомнить последнюю пятилетку, с весны 2014 года, когда Крым и Россия воссоединились. Именно с этого момента деятельность как консульства США, так и его сотрудников вызывает некоторое недоумение в части как соблюдения ими дипломатических регламентов и консульских конвенций, так и в отношении их к стране пребывания. То есть – к России.



В апреле 2014 года прошло собрание сторонников украинского майдана в Екатеринбурге, на котором присутствовал консул Отто ван Маерссен. Общий тон мероприятия (цитата): «Русские – агрессоры, которых можно остановить только военной силой». Июль 2014 года: встреча консула Маерссена с представителями исламского сообщества Урала, среди которых превалировали сторонники так называемого радикального ислама. Установление контактов такого свойства говорит о многом – минимум, о том, что г-н консул пренебрег общепринятыми нормами дипломатического поведения. Август 2014 года: консул Соединенных Штатов выступил перед екатеринбургскими чиновниками со столь одиозной антироссийской речью, что на нее были вынуждены отреагировать на самом высоком уровне в лице генерального директора корпорации «Роскосмос» и специального представителя президента России по международному сотрудничеству в космосе Дмитрия Рогозина.



Октябрь 2014 года: переворот в Украине, организация ряда конференций под общей темой развития так называемых «оранжевых технологий». В том числе – применительно к России. Весьма интересно то, что данная, вполне себе подрывная тема находит сторонников в совершенно государственных учреждениях. Декабрь 2014 года: «консульские вечеринки», интересные, в первую очередь, составом приглашенных. Соратники одиозных политиков (типа того же Навального), адептов такого чуда-юда как Уральская республика, оппозиционеры всех мастей и окрасов – всем этим персонам в генкосульстве США и в гостях у консула весьма комфортно.



Все эти события 2014 года укладываются в общую парадигму деятельности консульства США в Екатеринбурге.



Собственно говоря, перечень весьма специфических мероприятий американских дипломатов можно было бы и продолжить – но на это уйдет масса времени, не говоря уж о том, что особой креативностью там и не пахнет. Хотя, можно напомнить об одном мероприятии 2016-го года. В сентябре консульством США была организована выставка под названием «Тюремные будни России» для екатеринбургских школьников.



Деятельность генерального консульства США в Екатеринбурге вызывает некоторое недоумение в части соблюдения данной организацией общепринятой дипломатической практики и соответствующих конвенций. Причем это подтверждается яркими примерами.



Так, генеральный консул США Отто ван Маерссен посетил мероприятие неформалов-оппозиционеров. Пикантность данной сходке добавили представители ЛГБТ-сообщества. Генеральный консул присутствовал на данном «форуме» в качестве сочувствующего – подкрепив это самое сочувствие своим дипломатическим статусом. Что, кстати, есть довольно сильное нарушение этого самого статуса – на полуофициальном мероприятии так называемые оппозиционеры жалуются ему на российские власти, превозносят до небес успехи украинской «оранжевой революции» и так далее… А господин консул благожелательно кивает головой – и все это в тот момент, когда между Россией и США имеет место быть серьезный кризис в отношениях.



Дело дипломата – кризисы гасить по мере возможности. Дело недобросовестного дипломата – кризисы раздувать. Даже при помощи молчаливого сочувствия, нарушающего, как минимум, дипломатический этикет. И не надо говорить, что генеральный консул США отправился на оппозиционные посиделки с целью сбора полной информации об уральском политическом спектре. Не надо – ибо в то же время не зафиксировано ни единого контакта Отто ван Маерссена с представителями, скажем, «Единой России». А без этого, сами понимаете, политический спектр неизбежно превращается в ЛГБТ-радугу.



Еще одно мероприятие, которое генеральный консул США почтил своим присутствием – это некий круглый стол, организованный общественной организацией «Мемориал». Время примерно то же – самый пик кризиса в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Повестка дня примерно та же – Россия агрессор, украинские революционеры молодцы. Представительство примерно то же.



Усердие генерального консула США в Екатеринбурге просто заставило российский МИД указать на то, что данный конкретный дипломат сильно не прав. И им сильно недовольны – собственно говоря, с обеих сторон. Общественно-политические выпады привели к его отставке.



Некоторым скептикам может показаться, что все это не более чем паранойя разлива времен развитого социализма. И что отыскивание не вполне правильных действий сотрудников и руководства генерального консульства США в Екатеринбурге – это чушь, блажь и детская игра в шпионов. Поверьте – это не так. И деятельность американских дипломатов внушает вполне себе определенную тревогу по многим причинам.