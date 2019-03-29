«Власть должна быть современной»: встреча глав свердловских городов проходит в новом формате

В Екатеринбурге проходит совещание глав городов Свердловской области. Мероприятие проводит коуч Владимир Соловьев. Как рассказал губернатор Евгений Куйвашев, для совещания выбран новый формат, заимствованный у Госсовета, - по сути это тренинг и семинар «в одном флаконе».«Судя по первым часам работы, это было удачное решение: заинтересованность и вовлеченность людей намного больше, глаза горят, завязываются интересные дискуссии. Считаю, власть должна быть современной и постоянно применять новые социальные и коммуникационные технологии в своей работе», - отмечает губернатор.Мероприятие будет проходить два дня.