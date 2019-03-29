Будущие новоселы ЖК «Балтийский» жалуются на срыв сроков по сдаче квартир

13:13 | 2.04.2019

Покупатели квартир в ЖК «Балтийский» в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге на ул. Вонсовского, 21 жалуются на срыв сроков по сроку сдачи объектов недвижимости. При покупке квартиры им заявляли, что они смогут заехать в 1 первом квартале 2019 года, но на сегодняшний день они вынуждены жить на съемных квартирах или у родственников.



«Собственников никто ни о чем не уведомляет, когда дом будут заселять неизвестно, секция до сих пор не достроена и вообще непонятно, как в таком варианте дом был принят комиссией», – жалуются будущие новоселы.



В пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», структуры которой занимаются продажей квартир в ЖК «Балтийский» заявляют, что осталось подождать совсем немного.



«Застройщиком дома по ул. Вонсковского, 21 является Уро РАН, агентство недвижимости «АТОМ» - официальный агент по продаже части квартир. Дом имеет 100% строительную готовность. Поскольку дом сдавался зимой, благоустройство выполнено во временном зимнем варианте, в постоянном варианте оно будет выполнено летом этого года. Дом принимает от застройщика управляющая компания – она контролирует качество квартир, мест общего пользования, и после этого передает квартиры собственникам. По данному дому управляющая компания планирует начать передачу квартир собственникам в третьей декаде апреля», – заявили в пресс-службе.