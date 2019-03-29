В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за травмирования трехлетней девочки

09:51 | 2.04.2019

фото: m.news.yandex.ru

Накануне в шестом часу вечера у детского сада «Детство» на улице Уральских рабочих в Екатеринбурге пострадала трехлетняя девочка. Когда она вместе с мамой выходила из здания, на нее упал снег и два деревянных бруска. В результате ребенка госпитализировали в больницу, где диагностировали ушиб мягких тканей головы. По данным фактам прокуратура проводит проверку.



«Запрошены документы с целью установления лица, ответственного на надлежащее содержание кровли и обслуживание здания детского сада. Также запрошены медицинские документы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенку», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.