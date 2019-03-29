Коммунальную аварию в Камышлове ликвидировали

09:34 | 2.04.2019

фото: kp.ru

В Камышлове ликвидировали коммунальную аварию, оставившую жителей без воды. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сейчас централизованное водоснабжение восстановлено, качество подаваемой населению воды соответствует требованиям.



Напомним, 30 марта в Камышлове затопило машинное отделение центральной канализационной насосной станции. В результате два канализационных насоса вышли из строя. Без воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, четыре социально-значимых объекта с круглосуточным пребыванием.