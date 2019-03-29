Минувшей ночью на улице Белинского горел Volkswagen Multivan

09:22 | 2.04.2019

фото: 56nv.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Белинского загорелся автомобиль Volkswagen Multivan. Информация о пожаре поступила в 03:18. На место происшествия выезжали пожарные.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. У машины повреждены моторный отсек и салон.



По предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, с Volkswagen огонь перекинулся на припаркованный рядом Ford Mondeo. Окончательные выводы о причинах происшествия станут известны после пожарно-технической экспертизы.