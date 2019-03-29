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23:30 | 1.04.2019
Задержан подозреваемый в погроме екатеринбургской редакции «Коммерсанта»
Согласно новым предварительным данным, преступление совершено подозреваемым по личным мотивам и носило бытовой характер. В момент совершения противозаконных действий мужчина был пьян.
«По предварительным данным следствия, в ночь на 1 апреля 2019 года подозреваемый проник в офисное помещение регионального представительства одного из федеральных средств массовой информации, расположенного в доме по улице Горького в Екатеринбурге. Мужчина, находясь в данном помещении, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повредил имущество, находившееся в офисе, причинив материальный ущерб вышеуказанной организации на общую сумму не менее 70 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Следственные органы возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, задержанный признался в содеянном и написал явку с повинной.
«Необходимо отметить, что подозреваемый был задержан в одной из квартир Екатеринбурга сотрудниками уголовного розыска ОП №5 и городского УМДВ. С момента поступления первичной информации раскрытие преступления взял под личный контроль врио начальника екатеринбургского гарнизона полиции полковник Андрей Швыдченко. На место ЧП по его указанию выезжала усиленная следственно-оперативная группа и кинолог со служебно-розыскной собакой, обученной работе по следу. Оперуполномоченные провели тщательный квартирно-подворный обход, установили и изъяли съёмки с камер видеонаблюдения, в том числе, с прилегающей территории, тщательно их проанализировали. Эти и многие другие меры оперативного характера в тесном взаимодействии с нашими партнёрами из Следственного комитета и позволили раскрыть данное резонансное преступление «по горячим следам». Отмечу, что данное ЧП не связано с профессиональной деятельностью журналистского коллектива филиала российского СМИ», - сказал полковник Горелых.
© «Вечерние Ведомости»
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