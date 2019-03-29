Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

23:14 | 1.04.2019

Фото: yandex.ru

Екатеринбурженке пришла квитанция за квартиру в размере средней зарплаты россиянина

Жительница Екатеринбурга, проживающая в скромной однушке рядом с центром города, получила квитанцию об оплате ЖКХ в размере средней зарплаты россиянина. За обслуживание маленькой однокомнатной квартиры девушка теперь должна 25 тысяч рублей, пишут наши коллеги из URA.RU.

Саркастический пост о том, что такие суммы даже не каждый россиянин в месяц получает, пользователь под именем Фанни Линецкая опубликовала в своём Facebook.

«Сегодня вот, посмотрев на счет, я засомневалась, а не в особняке ли с бассейном я живу, где-нибудь в Европе?» — пишет девушка. Она подчеркнула, что живет «в небольшой однокомнатной квартире в новом доме недалеко от центра города» и плата за ЖКХ должна быть гораздо ниже. «Мне вот интересно, я одна счастливый обладатель платежа среднемесячной зарплаты россиянина?» — продолжает Линецкая. Она также предположила, что сотрудники управляющей компании, которая обслуживает ее дом, живут «явно не бедно».

Екатеринбурженке пришла квитанция за квартиру в размере средней зарплаты россиянина


Как написано в квитанции, которую Фанни Линецкая прикрепила к посту, управляющей компании она действительно должна заплатить 25 тысяч рублей. Однако в сумму оплаты входит якобы задолженность за 1 марта текущего года, которая составляет почти десять тысяч. Однако даже при таком долге за один месяц накрутить ещё 15 тысяч долга в однокомнаЖительница Екатеринбурга, проживающая в скромной однушке рядом с центром города, получила квитанцию об оплате ЖКХ в размере средней зарплаты россиянина. За обслуживание маленькой однокомнатной квартиры девушка теперь должна 25 тысяч рублей, пишут наши коллеги из URA.RU.
тной квартире невозможно.

Дозвониться до УК «Юг-Энерго», которая обслуживает дом по адресу Щорса 54/а, не удалось.

Фото: Facebook Фанни Линецкой

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

23:14 | 1.04.2019
Екатеринбурженке пришла квитанция за квартиру в размере средней зарплаты россиянина

22:29 | 1.04.2019
Новым борцом с коррупцией в Екатеринбурге назначен бывший фигурант уголовного дела о растрате

20:24 | 1.04.2019
Юные музыканты из Перми стали победителями и призерами международного фестиваля-конкурса

20:07 | 1.04.2019
В Перми прошла штабная тренировка перед началом весеннего половодья

20:03 | 1.04.2019
Пермь обработают от грызунов

19:56 | 1.04.2019
В Пермь поступила очередная партия новых автобусов

19:22 | 1.04.2019
Пермские танцоры стали победителями и призерами чемпионата России

18:59 | 1.04.2019
Стартовали чартерные рейсы из Перми в Турцию

18:20 | 1.04.2019
В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию

18:04 | 1.04.2019
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора

17:58 | 1.04.2019
Трех уральцев лишили охотничьих билетов из-за неснятой судимости

17:33 | 1.04.2019
В Свердловской области на нацпроект «Культура» потратят 1,7 млрд рублей

17:26 | 1.04.2019
В Кургане из-за пьяного водителя в аварии пострадала семья с ребенком

16:57 | 1.04.2019
Директора «Невьянского водоканала» обвинили в присвоении средств

16:28 | 1.04.2019
Завтра в Екатеринбурге откроют пункт обогрева для бездомных

16:18 | 1.04.2019
Суд Кургана вынес приговор челябинской банде, сбывавшей поддельные купюры

15:55 | 1.04.2019
Задержан пятый участник нападения на доставщика пенсий в Краснотурьинске

15:54 | 1.04.2019
В Курганской области на директора ООО «Имени Калинина» завели дело после прокурорской проверки

15:32 | 1.04.2019
Правительство Зауралья и Росатом решили противостоять движению «Курган-Антиуран» открытостью

15:22 | 1.04.2019
В Прикамье с 1 апреля стартовал призыв в армию

15:13 | 1.04.2019
Глава Камышлова улетел в Москву, несмотря на коммунальное ЧП

14:57 | 1.04.2019
3 апреля на улице Новосибирской пройдет очередная репетиция парада Победы

14:45 | 1.04.2019
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию «Коммерсанта»

14:41 | 1.04.2019
Шумков: «Мы очень близки к точке невозврата, пройдя которую, все пагубные процессы становятся просто необратимыми»

14:24 | 1.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию и концерт

14:17 | 1.04.2019
В Екатеринбурге общегородской субботник назначен на 27 апреля

14:04 | 1.04.2019
В Курганской области на дороги выделят в три раза больше средств

13:51 | 1.04.2019
Председатель Свердловского областного суда ушел в отставку

13:47 | 1.04.2019
Более тысячи человек уже зарегистрировались на Пермский международный марафон

13:29 | 1.04.2019
Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемых в разбойном нападении на супружескую пару

12:58 | 1.04.2019
В этом году в Прикамье начнется модернизация библиотек

12:58 | 1.04.2019
В Екатеринбурге разрабатывают проект речного такси по Исети

12:49 | 1.04.2019
Волонтеры помогли настроить оборудование для цифрового телевидения 1,5 тысячи жителей Прикамья

12:44 | 1.04.2019
Подготовка к паводкам: на трех реках в Прикамье провели ледорезные работы

12:39 | 1.04.2019
К концу недели в Перми потеплеет

12:26 | 1.04.2019
Суд отменил покупку дорогостоящего кроссовера для администрации Горноуральского городского округа





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 