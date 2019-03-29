Екатеринбурженке пришла квитанция за квартиру в размере средней зарплаты россиянина

Жительница Екатеринбурга, проживающая в скромной однушке рядом с центром города, получила квитанцию об оплате ЖКХ в размере средней зарплаты россиянина. За обслуживание маленькой однокомнатной квартиры девушка теперь должна 25 тысяч рублей, пишут наши коллеги из URA.RU.Саркастический пост о том, что такие суммы даже не каждый россиянин в месяц получает, пользователь под именем Фанни Линецкая опубликовала в своём Facebook.«Сегодня вот, посмотрев на счет, я засомневалась, а не в особняке ли с бассейном я живу, где-нибудь в Европе?» — пишет девушка. Она подчеркнула, что живет «в небольшой однокомнатной квартире в новом доме недалеко от центра города» и плата за ЖКХ должна быть гораздо ниже. «Мне вот интересно, я одна счастливый обладатель платежа среднемесячной зарплаты россиянина?» — продолжает Линецкая. Она также предположила, что сотрудники управляющей компании, которая обслуживает ее дом, живут «явно не бедно».Как написано в квитанции, которую Фанни Линецкая прикрепила к посту, управляющей компании она действительно должна заплатить 25 тысяч рублей. Однако в сумму оплаты входит якобы задолженность за 1 марта текущего года, которая составляет почти десять тысяч. Однако даже при таком долге за один месяц накрутить ещё 15 тысяч долга в однокомнаЖительница Екатеринбурга, проживающая в скромной однушке рядом с центром города, получила квитанцию об оплате ЖКХ в размере средней зарплаты россиянина. За обслуживание маленькой однокомнатной квартиры девушка теперь должна 25 тысяч рублей, пишут наши коллеги из URA.RU.тной квартире невозможно.Дозвониться до УК «Юг-Энерго», которая обслуживает дом по адресу Щорса 54/а, не удалось.Фото: Facebook Фанни Линецкой