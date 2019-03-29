Глава Камышлова улетел в Москву, несмотря на коммунальное ЧП

15:13 | 1.04.2019

Фото: ОТВ

Глава Камышловского городского округа Алексей Половников, несмотря на масштабную коммунальную аварию, улетел в Москву. По данным источника veved.ru, градоначальник улетел в столицу сегодня, 1 апреля, на утреннем рейсе.



По одной версии, Половников отправился в Москву на учебу, по другой – его вызвали в Администрацию президента отчитаться о результатах проведения ремонтных работ на насосной станции – из-за аварии на объекте без централизованного водоснабжения остались 298 жилых домов, 146 частных жилых домов, 22 социально – значимых учреждения. С главы Камышлова могут «спросить» и за состояние коммунальных сетей в городе, а также неудовлетворительную работу по уборке улично-дорожной сети.



Между тем, завтра в Екатеринбурге в 09:30 начнется совещание с главами муниципальных образований Свердловской области под председательством губернатора Евгения Куйвашева. Посетит ли совещание Алексей Половников неизвестно, сотовый телефон главы Камышлова, известный редакции, недоступен.



Как сообщалось ранее, 30 марта произошло затопление машинного помещения в канализационной насосной станции по ул. Пролетарской. В результате чего два канализационных насоса вышли из строя. В связи с проведением работ без централизованного водоснабжения находились 298 многоквартирных жилых домов, 146 частных домов, 22 социально-значимых объекта, из них 12 детских садов, 6 школ, 4 объекта с круглосуточным пребыванием людей («Камышловское профтехучилище-интернат», «Спецкоррекционная школа», «Общежитие педагогического колледжа», хирургическое отделение центральной районной больницы). На месте работает оперативная группа МЧС.



1 апреля в 11.30 ремонтные работы на канализационной насосной станции завершились. Ведется заполнение системы водоснабжения. Использование населением воды в питьевых целях из системы водоснабжения временно ограничено. Специалистами ведется хлорирование воды и мониторинг ее качества.



Прокуратурой начата проверка исполнения федерального законодательства в связи с произошедшей коммунальной аварией.