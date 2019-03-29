3 апреля на улице Новосибирской пройдет очередная репетиция парада Победы

14:57 | 1.04.2019

В среду, 3 апреля, на улице Новосибирской в Екатеринбурге пройдет очередная тренировка механизированной колонны в преддверии парада Победы 9 Мая. В связи с этим с 9 до 13 часов будет закрыт проезд для всех видов транспорта на следующих улицах:



- Новосибирской второй (от улицы Палисадной до улицы Окружной);



- Зенитчиков (от улицы Палисадной до улицы Братской);



- Патриса Лумумбы (от улицы Братской до улицы Палисадной);



- Эскадронной (от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй).



Такие же тренировки запланированы на 10, 17, 24 апреля. Кроме того, с 19 апреля начнутся репетиции в центре города – на проспекте Ленина.