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20:03 | 31.03.2019
Фото: og.ru
Отравились наркотиками: в Екатеринбурге на Уралмаше ребёнок без сознания лежал на земле у подъезда
Детей обнаружили местные жители. Находившийся в здании ребёнок очнулся и на протяжении долгого времени приходил в себя, после чего сбежал. Его друг лежал на улице без сознания. Очевидцы подумали, что он умер (кожа мальчика приобрела синий оттенок). Врачи сделали ребёнку массаж сердца и переложили на носилки.
Сотрудники реанимации вызвали на место ЧП полицию. В настоящее время подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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