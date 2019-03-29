Отравились наркотиками: в Екатеринбурге на Уралмаше ребёнок без сознания лежал на земле у подъезда

20:03 | 31.03.2019

Фото: og.ru

Сегодня днём в Екатеринбурге на Уралмаше на улице Культуры,15 двое детей отравились наркотиками. Один упал без сознания рядом с домом, другой лежал в подъезде.



Детей обнаружили местные жители. Находившийся в здании ребёнок очнулся и на протяжении долгого времени приходил в себя, после чего сбежал. Его друг лежал на улице без сознания. Очевидцы подумали, что он умер (кожа мальчика приобрела синий оттенок). Врачи сделали ребёнку массаж сердца и переложили на носилки.



Сотрудники реанимации вызвали на место ЧП полицию. В настоящее время подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.