Уже почти неделю идут поиски: в Берёзовском пропала 17-летняя девушка

17:59 | 31.03.2019

Фото: поисковой отряд «Прорыв».

В Свердловской области в Берёзовском 25 марта пропала 17-летняя Алёна Фролова. Девушка может находиться в Самарской области, сообщает на своей странице в сети «ВКонтакте» поисковой отряд «Прорыв».



Приметы: рост 164 см., телосложение среднее, светло-русый цвет волос, длина волос - до лопаток, голубые глаза. Особые приметы: родинка над верхней губой справа. В момент исчезновения была одета в красное пальто, чёрные джинсы, белые кроссовки.



Если вам известна информация о примерном местонахождении Алёны - позвоните инфоргу поиска +79920059390 (Денис).