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12:49 | 31.03.2019
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
В Свердловской области из-за бездействия властей целый город остался без воды
Сообщение о серьёзной коммунальной аварии в Камышлове поступило в экстренные службы вечером 30 марта. Там, в результате затопления машинного отделения в канализационной насосной станции на ул. Пролетарской, вышли из строя канализационные насосы.
В результате аварии без централизованного водоснабжения остались 298 многоквартирных и 146 частных жилых домов, а также 22 социально значимых объекта, в том числе 12 детских садов и 6 школ. Кроме того, водоснабжение отсутствует в Камышловском профтехучилище-интернате, специализированной коррекционной школе, общежитии педагогического колледжа и хирургическом отделении центральной районной больницы. Стоит отметить, что во всех этих заведениях круглосуточно находятся люди.
Борьбу с коммунальным бедствием вели 5 спецмашин, 21 работник МУП «Водоканал Камышлов» и оперативная группа МЧС. Специалисты практически всю ночь откачивали воду из машинного отделения станции для ремонта повреждённого оборудования.
«Представителями администрации города при необходимости будет организован подвоз воды для социально-значимых объектов. У населения в шаговой доступности имеются колонки с питьевой водой, колодцы и индивидуальные питьевые скважины», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Отметим, что подобного ЧП в Камышлове стоило ожидать. Ранее «Вечерние ведомости» писали о том, что в городе практически не убираются снежные завалы вдоль дорог, об этом можно прочитать здесь.
Позже, когда началось интенсивное таяние снега, мы снова писали о том, что город потихоньку превращается в море, читать здесь.
Реакции администрации города на публикации, как и следовало ожидать, не последовало. В результате бездействия местных властей произошло то, что и должно было произойти – подтопление социально значимого объекта, в результате чего большая часть города осталась без водоснабжения.
© «Вечерние Ведомости»
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