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10:44 | 31.03.2019
Фото: ГИБДД Екатеринбурга, Е1.RU, служба спасения "Сова"
Снес дерево и погиб на месте: в Екатеринбурге на Объездной дороги сегодня произошло ДТП
По предварительной информации, мужчина заснул за рулём или внезапно почувствовал себя плохо (однако точные причины аварии в настоящее время устанавливаются). Водитель потерял управление, съехал на обочину и сильным ударном повалил дерево. Очевидцы незамедлительно поспешили к месту ДТП, однако мужчина был уже мёртв.
В результате столкновения передняя часть автобуса сильно пострадала - вдребезги разбилось лобовое стекло. Снесённое дерево повалилось на забор местной стоянки и задело припаркованную на ней легковушку.
В настоящее время сотрудники полиции ведут расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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