Снес дерево и погиб на месте: в Екатеринбурге на Объездной дороги сегодня произошло ДТП

Сегодня, 31 марта, в Екатеринбурге на Объездной дороге на участке между улицами Амундсена и Серафимы Дерябиной автобус на полной скорости влетел в дерево. 60-летний водитель от полученных травм погиб на месте.По предварительной информации, мужчина заснул за рулём или внезапно почувствовал себя плохо (однако точные причины аварии в настоящее время устанавливаются). Водитель потерял управление, съехал на обочину и сильным ударном повалил дерево. Очевидцы незамедлительно поспешили к месту ДТП, однако мужчина был уже мёртв.В результате столкновения передняя часть автобуса сильно пострадала - вдребезги разбилось лобовое стекло. Снесённое дерево повалилось на забор местной стоянки и задело припаркованную на ней легковушку.В настоящее время сотрудники полиции ведут расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.