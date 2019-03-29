Ночные забавы: в Екатеринбурге двое неизвестных угнали трактор

08:19 | 31.03.2019

Фото: кадр из записи с камеры видеонаблюдения

В ночь с 29 на 30 марта в Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный на улице Лучистая, 4 двое парней угнали трактор. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.



Как заметно на видео, действие происходило в 03:45 ночи. Двое неизвестных подошли к трактору, сели в него и уехали. Об угоне сообщил хозяин машины.



В настоящее время по факту преступления проводится проверка. Сотрудники полиции опрашивают жителей микрорайона.



