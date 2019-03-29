Мужчиной с огнестрельным ранением на груди оказался инспектор ГИБДД

19:41 | 30.03.2019

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Мужчиной из посёлка Шаля, которого с огнестрельным ранением в Екатеринбург доставили для экстренного спасения жизни, оказался инспектор ГИБДД. Известно, что от него ушла жена, забрав двоих детей.



Сейчас мужчина находится под присмотром врачей Областной клинической больницы № 1.



"На момент выстрела, произведённого из официально зарегистрированного ружья, прапорщик полиции из ДПС находился в состоянии бракоразводного процесса со своей супругой, которая с двумя несовершеннолетними детьми в последнее время проживала отдельно", - рассказывает Валерий Горелых.



Официальный представитель главка полиции также добавил, что по данному факту назначена и проводится служебная проверка, по её итогам будет принято соответствующее решение.