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19:02 | 30.03.2019

Фото: znak.com

В Екатеринбурге придумали, как вскрывать и вывозить заваленные снегом машины

Зима прошла, а машины, заваленные снегом, как стояли, так и стоят. Очищать от снега - нереально, вскрывать и вывозить самостоятельно - нельзя. Квартальный Орджоникидзевского района Илья Будкевич рассказал, как можно избавиться от "подснежников". По его словам, регламента избавления от "подснежников" нет.

"Только на муниципальной земле, то есть без дворовых территорий, 53 таких машины только в Орджоникидзевском районе. Они припаркованы по правилам, но к ним нельзя прикоснуться", – сказал Будкевич.

По его словам, квартальные разработали проект постановления администрации Екатеринбурга, который прописывает порядок определения брошенных и бесхозных машин, а также их вскрытии и эвакуации. Правда, пока не понятно, на кого возложат эту обязанность - на самих владельцев или на сотрудников ГИБДД.

"Такие документы работают во многих городах страны – Калининграде, Оренбурге, Самаре, Тюмени. Мне из этих городов проекты выслали, мы их обобщили и передали главе города", – сказал Будкевич, выразив уверенность, что скоро документ будет принят и регламент заработает.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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