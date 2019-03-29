В Екатеринбурге простились со старейшим протоиереем Владимиром Зазявым

18:45 | 30.03.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 30 марта, в Екатеринбурге простились со старейшим протоиереем Владимиром Зязевым. До 73 лет он был настоятелем прихода в храме Рождества Христова на Уралмаше. Отпевание старейшего клирика Екатеринбургской епархии возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, проститься с отцом Владимиром в Уралмашевский храм пришли сотни горожан. После отпевания гроб с телом священника отправился в Талицу, где он будет погребён.



Напомним, Владимир Зязев скончался 27 марта на 74-м году жизни. Помимо храма на Уралмаше он служил в ещё нескольких городских церквях, где был настоятелем приходов Рождественского благочиния.